Серьёзное Лечение
Аюрведический Дворец, первый и единственный в своём роде, сегодня предлагает древнеиндийскую медицину Аюрведу, в ее самой подлинной и неприукрашенной форме в соответствии с тысячелетними текстами и традициями...
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 26 666 руб.
Раджа Бич является третьим госпиталем группы Rajah Ayurvedic Hospitals, и его Аюрведический центр предоставляет все самые эффективные лечебные программы известной группы госпиталей Раджа Аюрведик.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 6 817 руб.
Keraleeya Ayurveda Nilayam – это новый аюрведический курорт, открытый в 2019 году и управляемый одним из самых известных и квалифицированных аюрведических врачей Кералы – доктором Бинодом ( Dr.Binod Sydney)
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 4 484 руб.
Rajah Eco Beach является четвертой, абсолютно новой, клиникой сети Rajah Ayurvedic Hospitals. И так же, как и остальные госпитали данной группы, предоставляет эффективное и качественное аюрведическое лечение.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 5 143 руб.
Живописный курорт Rajah Island (Раджа Айлэнд) - один из отелей сети Rajah Ayurvedic Hospitals, предлагающий свои лучшие аюрведические программы в окружении знаменитых Керальских заводей.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 5 256 руб.
Sitaram – курорт с подлинной Аюрведой и йогой, который расположен на берегу пляжа Nattika. Ситарам предлагает традиционную Керальскую Панчакарму, занятия Хатха-йогой и йогой смеха, а также программы общего оздоровления.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 9 865 руб.
Нагатх Аюрведа Центр – это не курорт, не госпиталь и не клиника в привычном понимании. Основной замысел его создания в том, чтобы человек мог пройти серьезное аюрведическое лечение, и при этом чувствовал себя как дома.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 4 932 руб.
Аюрведический госпиталь Rajah Healthy Acres расположен в маленькой деревушке в 90 км от Индийского города Кочин (штат Керала) и заслуженно считается лучшим лечебным заведением группы клиник Rajah Ayurveda.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 4 508 руб.
Придерживаясь строгих принципов лечения и оздоровления, Курорт Kalari Rasayana представляет собой уникальное лечебное место, в той же неприукрашенной форме, как и его старший брат – дворец Аюрведы Kalari Kovilakom в Керале.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 27 927 руб.
Isola Di Cocco это уникальный в своем роде курорт керальского наследия, расположившийся в красивой пальмовой роще на берегах реки Poovar. Там, где спокойное течение красивейшей реки встречается с мощью Аравийского моря...
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 6 109 руб.
Kairali Ayurvedic Healing Village (Каирали Аюрведик) один из первых в мире аюрведических курортов (открыт в 1989 году) с качественным Аюрведическим лечением и прекрасной репутацией.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 10 852 руб.
Soukya - это серьезное медицинское учреждение и один из лучших центров Аюрведы в Азии. Выдающийся список гостей, проходящих здесь курсы оздоровления, впечатляет - Мадонна, принц Чарльз, Тина Тернер, Стинг
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 59 676 руб.
Опытнейшие врачи госпиталя Nagarjuna Ayurvedic Centre, окружающий пейзаж и качественное лечение стимулируют отдыхающих вновь открыть для себя жизнь во всей её красоте.
Минимальная стоимость 14-дневной программы на двоих от 7 729 руб.